Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yoğun kış şartlarının etkisini gösterdiği kuzey ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmasını önlemek amacıyla kapsamlı bir seferberlik yürütülüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Göksun, Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü kırsalında başlatılan kar küreme ve yol açma çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için fedakârca görev yapıyor.

“Mağduriyet Yaşanmaması İçin Gece Gündüz Sahadayız”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, “Kış şartlarının en yoğun hissedildiği ilçelerden Göksun, Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü kırsalında kar küreme çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gece gündüz sahadayız. Yerleşim yerlerine ulaşımın kesintisiz sağlanması ve ana arterlerin açık tutulması birinci önceliğimiz” ifadelerini kullandı.