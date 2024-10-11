Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 58 kişilik işçi alım ilanı yayımladı.

Adayların, 10 Ekim 2024 ile 14 Ekim 2024 tarihleri arasında www.maraskaski.gov.tr adresinden çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir.

ARANAN ŞARTLAR

Yasal Gereklilikler: 2018/11608 sayılı BKK kapsamında belirlenen İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının personel çalıştırmasına yönelik şartları taşımak.

Sağlık Durumu: Vardiya sistemine uygun olarak çalışmasına engel sağlık sorunları bulunmamak.

İkamet: Görev yapacağı yerde ikamet ediyor olmak.

Yaş: Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak.

Su ve Kanalizasyon İşçisi: Bu pozisyona başvuranların 30 yaşını geçmemiş olması.

İş Geçmişi: Önceden çalıştığı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca iş akdi feshedilmemiş olmak.

TECRÜBE DURUMU

Tercihen kamu kurumlarında, kanalizasyon ve içme suyu işlerinde veya benzeri alanlarda tecrübe sahibi olmak.

Başvurulan unvana uygun deneyime sahip olmak.

Adayların iş tecrübeleri, E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve onaylı iş deneyim belgesiyle kanıtlanacaktır.

KADRO DAĞILIMI

S.NO Daire Başkanlığı/Şube Müdürlüğü Görev Yeri/Meslek Personel Sayısı Cinsiyet Eğitim 1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 185 Çağrı Merkezi Genel Müdürlük Çağrı Merkezi Görevlisi 14 Erkek / Kadın * En az lise mezunu olmak 2 İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlük Su Arıza İşçisi 5 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak Genel Müdürlük Kanalizasyon İşçisi 2 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak 3 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Sayaç ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Genel Müdürlük Sayaç Okuma Personeli 12 Erkek / Kadın * En az lise mezunu olmak 4 İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Elbistan Şube Müdürlüğü Elbistan İlçesi Kanalizasyon İşçisi 2 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak Elbistan İlçesi Su Arıza İşçisi 3 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ekinözü Şube Müdürlüğü Ekinözü İlçesi Harita Teknikeri 1 Erkek * Ön lisans mezunu olmak İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Nurhak Şube Müdürlüğü Nurhak İlçesi Kanalizasyon İşçisi 1 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Göksun Şube Müdürlüğü Göksun İlçesi Kanalizasyon İşçisi 1 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak Göksun İlçesi Su Arıza İşçisi 2 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak Göksun İlçesi Sayaç Okuma Personeli 1 Erkek * En az lise mezunu olmak İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Andırın Şube Müdürlüğü Andırın İlçesi Kanalizasyon İşçisi 2 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak Andırın İlçesi Kaçak Su Kontrol Elemanı 1 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak Andırın İlçesi Sayaç Okuma Personeli 1 Erkek * En az lise mezunu olmak İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Türkoğlu Şube Müdürlüğü Türkoğlu İlçesi Kanalizasyon İşçisi 3 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak Türkoğlu İlçesi Kaçak Su Kontrol Elemanı 1 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Pazarcık Şube Müdürlüğü Pazarcık İlçesi Kanalizasyon İşçisi 2 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak Pazarcık İlçesi Su Arıza İşçisi 1 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Afşin Şube Müdürlüğü Afşin İlçesi Kanalizasyon İşçisi 1 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak Afşin İlçe Su Arıza İşçisi 2 Erkek * En az Ortaokul mezunu olmak TOPLAM 58