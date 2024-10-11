Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 58 kişilik işçi alım ilanı yayımladı.

Adayların, 10 Ekim 2024 ile 14 Ekim 2024 tarihleri arasında www.maraskaski.gov.tr adresinden çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir.

ARANAN ŞARTLAR

Yasal Gereklilikler: 2018/11608 sayılı BKK kapsamında belirlenen İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının personel çalıştırmasına yönelik şartları taşımak.

Sağlık Durumu: Vardiya sistemine uygun olarak çalışmasına engel sağlık sorunları bulunmamak.

İkamet: Görev yapacağı yerde ikamet ediyor olmak.

Yaş: Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak.

Su ve Kanalizasyon İşçisi: Bu pozisyona başvuranların 30 yaşını geçmemiş olması.

İş Geçmişi: Önceden çalıştığı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca iş akdi feshedilmemiş olmak.

TECRÜBE DURUMU

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Tercihen kamu kurumlarında, kanalizasyon ve içme suyu işlerinde veya benzeri alanlarda tecrübe sahibi olmak.

Başvurulan unvana uygun deneyime sahip olmak.

Adayların iş tecrübeleri, E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve onaylı iş deneyim belgesiyle kanıtlanacaktır.

KADRO DAĞILIMI

S.NO

Daire Başkanlığı/Şube Müdürlüğü

Görev Yeri/Meslek

Personel Sayısı

Cinsiyet

Eğitim

1

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 185 Çağrı Merkezi

Genel Müdürlük

Çağrı Merkezi Görevlisi

14

Erkek / Kadın

* En az lise mezunu olmak

2

İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Genel Müdürlük

Su Arıza İşçisi

5

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

Genel Müdürlük

Kanalizasyon İşçisi

2

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

3

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayaç ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Genel Müdürlük

Sayaç Okuma Personeli

12

Erkek / Kadın

* En az lise mezunu olmak

4

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Elbistan Şube Müdürlüğü

Elbistan İlçesi

Kanalizasyon İşçisi

2

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

Elbistan İlçesi

Su Arıza İşçisi

3

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ekinözü Şube Müdürlüğü

Ekinözü İlçesi

Harita Teknikeri

1

Erkek

* Ön lisans mezunu olmak

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Nurhak Şube Müdürlüğü

Nurhak İlçesi

Kanalizasyon İşçisi

1

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Göksun Şube Müdürlüğü

Göksun İlçesi

Kanalizasyon İşçisi

1

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

Göksun İlçesi

Su Arıza İşçisi

2

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

Göksun İlçesi

Sayaç Okuma Personeli

1

Erkek

* En az lise mezunu olmak

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Andırın Şube Müdürlüğü

Andırın İlçesi

Kanalizasyon İşçisi

2

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

Andırın İlçesi

Kaçak Su Kontrol Elemanı

1

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

Andırın İlçesi

Sayaç Okuma Personeli

1

Erkek

* En az lise mezunu olmak

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Türkoğlu Şube Müdürlüğü

Türkoğlu İlçesi

Kanalizasyon İşçisi

3

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

Türkoğlu İlçesi

Kaçak Su Kontrol Elemanı

1

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Pazarcık Şube Müdürlüğü

Pazarcık İlçesi

Kanalizasyon İşçisi

2

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

Pazarcık İlçesi

Su Arıza İşçisi

1

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Afşin Şube Müdürlüğü

Afşin İlçesi

Kanalizasyon İşçisi

1

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

Afşin İlçe

Su Arıza İşçisi

2

Erkek

* En az Ortaokul mezunu olmak

TOPLAM

58

Editör: MUTTALİP AKKUŞ