Aile, uzun süredir kendisinden haber alamadıkları M.D.’nin kaybolduğunu bildirmişti. Jandarma ekipleri, hemen arama çalışmalarına başlamış ve yapılan incelemeler sonucunda M.D.’nin cansız bedeni bir kayanın altında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, M.D.’nin define aramak amacıyla kayanın altını kazmaya çalışırken, kayanın üzerine devrildiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, yetkililer, ölüm nedeninin tam olarak belirlenebilmesi için detaylı inceleme başlatıldı.