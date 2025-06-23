Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi bir binanın alt katında bulunan işyerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevre esnafının bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken işyerinde ve üst katında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.