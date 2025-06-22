Geleneksel bitkisel formülleri modern teknolojiyle buluşturan marka, cilt bakımından saç bakımına, aromaterapiden şifalı yağlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Cilton Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Basri DÖNER “Adıyaman Gölbaşı’ndan dünyaya açılan kozmetik penceresi” sloganıyla hareket eden Cilton Kozmetik, üretimini yerel kaynaklarla yaparak hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Anadolu’nun şifa geleneğini tüm dünyaya tanıtıyoruz. Marka ilk olarak Adıyaman nane yağı ile bu serüvene başlayarak sonrasında ardıç kadranı kremi çınar yaprağı kremi gibi kendine özgü ürünleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda’’.Dedi.

Sözlerine şöyle devam eden Basri DÖNER , “Amacımız sadece ürün satmak değil, doğal ve sağlıklı güzelliği herkese ulaştırmak” diyerek markanın temel vizyonunu özetledi.

E-ticaret platformları ve uluslararası fuarlar aracılığıyla farklı ülkelerdeki müşterilere ulaşan Cilton Kozmetik, Türkiye’nin doğal kozmetik alanındaki yükselen yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.