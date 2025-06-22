Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’e Kahramanmaraş’ın tescilli el sanatları hediyesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’e Kahramanmaraş’ın tescilli el sanatları hediyesi!
İçeriği Görüntüle

Geleneksel bitkisel formülleri modern teknolojiyle buluşturan marka, cilt bakımından saç bakımına, aromaterapiden şifalı yağlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

A7612488 3A47 49E4 96De Dbbd5Cccf35B

Cilton Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Basri DÖNER “Adıyaman Gölbaşı’ndan dünyaya açılan kozmetik penceresi” sloganıyla hareket eden Cilton Kozmetik, üretimini yerel kaynaklarla yaparak hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Anadolu’nun şifa geleneğini tüm dünyaya tanıtıyoruz. Marka ilk olarak Adıyaman nane yağı ile bu serüvene başlayarak sonrasında ardıç kadranı kremi çınar yaprağı kremi gibi kendine özgü ürünleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda’’.Dedi.

Bec1D17E 40A6 48F3 B36A B63007D30Db7

Sözlerine şöyle devam eden Basri DÖNER , “Amacımız sadece ürün satmak değil, doğal ve sağlıklı güzelliği herkese ulaştırmak” diyerek markanın temel vizyonunu özetledi.

E-ticaret platformları ve uluslararası fuarlar aracılığıyla farklı ülkelerdeki müşterilere ulaşan Cilton Kozmetik, Türkiye’nin doğal kozmetik alanındaki yükselen yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2F1Bc7D4 Ed79 4F63 Afb0 A6D68853Dd05