Aşırı sıcaklara karşın kurduğu çadırlarla aileleri güneşten koruyan Onikişubat Belediyesi, kek, meyve suyu ve su ikramıyla da gönüllere dokundu.

Sosyal belediyeciliğin öncüsü Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, farkını Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da (YKS) gösterdi. Model alınan eğitim yatırımları ve projeleriyle öğrencileri sınava hazırlayan Onikişubat Belediyesi, sınav heyecanında da yanlarında oldu.

Belirlenen okullarda sınav güvenliği ve velilerin konforuna yönelik tüm önlemleri alan belediye ekipleri, aşırı sıcaklara karşın çadırlar ve sandalyelerle ailelerin güneşten korunup çocuklarını rahatlıkla bekleyeceği alanlar oluşturdu.

Çadırlar kuruldu, tatlı ve su ikramında bulunuldu

Onikişubat ilçesinde ikamet eden binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği YKS maratonunun Temel Yeterlilik Testi oturumu tamamlandı. 2 gün süren sınavlara girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde aileleri ile birlikte okullara geldi. Öğrenciler yapılan aramaların ardından okullarda yerini alırken, veliler de okul dışında çocuklarını beklemeye başladı. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Onikişubat Belediyesi ekipleri, hem bugün hem de yarın sınav olan okulların önünde çadırlar kurarak, velilerin rahat bir şekilde çocuklarını bekleyebilecekleri alanlar oluşturdu.

165 dakika süren sınav süresince aileleri yalnız bırakmayan Onikişubat Belediyesi’nin kek, meyce suyu ve su ikramı ise gönüllere dokunurken, velileri memnun etti.

İkramlar ve oturma alanlarını görünce şaşıran ve mutlu olan veliler Başkan Hanifi Toptaş’a ve Onikişubat Belediyesi’ne jestinden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca güneşten korumak için çadır kurulmasının ince bir düşünce olduğunu belirten veliler, Onikişubat Belediyesi farkını bir kez daha gördüklerini söyledi.