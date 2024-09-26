Üniversiteden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“2024-2025 Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretim İle İlgili Duyuru

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunun almış olduğu

"25.09.2024 tarih ve 2024/19 sayı Karar 1" uyarınca

Üniversitemiz, binaları ve derslikleri ile eğitim-öğretime hazır halde bulunmakla birlikte; öğrencilerin halen devam etmekte olan barınma sorunları nedeniyle Afşin ve Göksun ilçelerindeki birimlerimiz hariç 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının ilk beş haftasında (30 Eylül 2024-01 Kasım 2024 tarihleri arasında) daha sonra telafisi yapılmak koşuluyla derslere devam zorunluluğu aranmayacaktır.”