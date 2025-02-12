Valilik Meydanı'ndaki Türk bayrağına kırmızı şeritli İstiklal Madalyası takıldı.

Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Kahramanmaraş Kalesi'nden yapılan top atışlarıyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ayrıca, "Sönmez Bu Ocak" temalı kısa film gösterimi yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı konuşmada, 12 Şubat'ın yalnızca bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda iman, vatan sevgisi ve millet olma bilincinin destanlaştığı bir gün olduğunu vurguladı. Ünlüer, Maraş halkının düşmanı topraklarından söküp atmasının yalnızca inanç, cesaret ve kararlılıkla gerçekleştiğinin altını çizdi.

"Bu destan, sadece Maraş'ın değil, tüm milletimizin kaderini değiştiren, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan bir zaferdir" diyen Ünlüer, kahraman ecdada ve adını sayamadığı tüm kahramanlara teşekkür etti. Geçmişte yaşanan büyük acılara da dikkat çeken Vali Ünlüer, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketinin şehirde ağır yaralar bıraktığını belirterek, Kahramanmaraş'ın yeniden inşa edileceği mesajını verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’de deprem felaketine dikkat çekerek, "105 yıl önce bu kadim şehir, istiklali için gözünü kırpmadan can veren kahramanların destanına şahit olmuştu. Bugün de aynı ruhla, aynı inançla buradayız" dedi.

Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.