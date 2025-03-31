Kurtuluş mücadelesindeki destansı direnişiyle Anadolu’da bağımsızlık meşalesini yakan ve tüm mazlum milletlere umut olan Kahramanmaraş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılışının 100. yılını büyük bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

5 Nisan Madalya Günü’nün 100. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıraç konseri düzenlenecek. Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, Madalya Günü coşkusunu paylaşmak üzere hemşehrileriyle buluşacak.

5 Nisan Cumartesi günü Milli İrade Meydanı’nda saat 20.30’da başlayacak konserde, Kahramanmaraşlılar milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha hep birlikte yaşayacak. Konserin yanı sıra kurtuluş ruhunu yansıtan çeşitli gösteriler de alanda vatandaşlarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Madalya Günü’nün Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesindeki rolünü hatırlamak ve bu gururu hep birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşların etkinliğe davetli olduğu belirtildi.