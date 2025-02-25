Edinilen bilgiye göre; İ. K. isimli genç, kendisini gürültü konusunda uyaran komşusunun evine bıçakla saldırarak tehditte bulundu. Bunun üzerine ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve akabinde serbest bırakılan İ. K. yanına aldığı arkadaşı M. A. ile geç saatlerde tekrar bir araya gelerek, kendisine tepki gösteren kişinin ve komşularının araçlarının lastiklerini keserek zarar verdi.

Çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenen iki kişinin park halindeki araçların lastiklerine ve kaportasına zarar verdikleri görülüyor.

Yaşananlardan endişe ve korku duyan mahalleli, konuyla ilgili yetkililere çağrıda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.