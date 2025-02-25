Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, karayolu üzerinde motosiklet kullanan iki şahsı tespit etti. Yapılan incelemelerde, Ö.A. (22) ve Y.A.Y. (21) isimli kişilerin, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde motosiklet sevk ve idare ettikleri belirlendi.

Bu durum üzerine, söz konusu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 179/2 maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı. Jandarma, Karayolları Trafik Kanunu gereği şahıslara toplamda 10.292 TL idari para cezası uygulandı.