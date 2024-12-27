Noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapılan kura çekimiyle, toplam 230 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Piazza AVM yanında inşa edilen geçici çarşı projesinde sona yaklaşıldı. Şehir merkezindeki rezerv alanda iş yeri bulunan esnaflar için hazırlanan geçici iş yerlerinin teslim süreci, düzenlenen kura çekim töreniyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekim törenine; Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, noter yetkilileri ve esnaflar katıldı.

Noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapılan çekilişle; manav, gıda, giyim, ayakkabı, manifatura, mobilya, beyaz eşya ve elektronik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnafların yeni iş yerleri belirlendi. Esnafın teşhir ve depo alanlarının büyüklüğü dikkate alınarak çekilen kurayla toplamda 230 iş yerinin hak sahibi belirlendi. Geçici çarşı, esnafların şehirdeki ticari faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmeleri için modern ve işlevsel bir şekilde tasarlandı.