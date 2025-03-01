Kahramanmaraş’ın önemli spor tesislerinden biri olan Merkez Spor Kompleksi Mehmet Dizibüyük Futbol Sahası’nda tribün kapasitesi artırıldı. Şehirde profesyonel ve amatör futbolun merkezi konumunda bulunan saha, yapılan yeni düzenleme ile daha fazla seyirciye ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraşspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor’un yanı sıra amatör spor kulüplerinin de karşılaşmalarını oynadığı sahada, saha kenarına eklenen yeni tribünle kapasite 500 kişi daha artırıldı. Bu yenilikle birlikte, futbolseverlerin maçları daha konforlu ve geniş bir alanda takip edebilmeleri sağlandı.