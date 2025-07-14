Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbarat çalışmaları sonucu Karaçay Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında O.N. (47), A.N. (42), T.N. (40) ve K.N’nin (38) mısır tarlalarında kenevir ektikleri tespit edildi.

Adli aramalar neticesinde tarlalarda ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 45.844 kök kenevir bitkisi (2-3 metre boylarında), 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 16 parça satışa hazır (28 gram toz esrar, fişeklenmiş halde) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi’ne teslim edildi.