Olayda, F.K. (31) adlı şahıs ile aralarında kız kaçırma husumeti bulunan ve kardeşinin eşi olan H.İ.Ö. (26) isimli şahıs arasında yaşanan arbede sırasında, F.K. ve Y.C. (29) isimli zanlılar, olay yerine gelen jandarma ekiplerine karşı saldırıya geçti.

Zanlılar, jandarma ekipleriyle girdiği çatışmada, H.İ.Ö.’ye ait araca çarparak olay yerinden kaçtı. Kendisine müdahale edilmek istendiğinde ise şahıslar, aracı sürerek güvenlik güçlerine saldırdı ve H.İ.Ö.’yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Yaralanan şahıs, ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri, faillerin yakalanması için yoğun çalışma başlattı. Özel ekipler, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma’dan oluşturulan ortak çalışma grubuyla şüphelilerin kaçışını engellemek amacıyla araştırmalara başladı. Yapılan detaylı çalışma sonucu, zanlıların Adana'nın Ceyhan ilçesine kaçtığı ve kullanmış oldukları aracın Kümperli mahallesinde saklandığı tespit edildi.

İki gün sonra, Ceyhan ilçesinde mısır tarlaları bölgesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.