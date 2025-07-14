Başkan Akpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:“15 Temmuz 2016 gecesi; ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye sokağa çıkan aziz milletimiz, tarihe altın harflerle kazınan büyük bir destan yazmıştır. Bu toprakların evlatları, bin yıldır vatanı için mücadele etmiş, gerektiğinde canını vermekten çekinmemiştir. 15 Temmuz gecesi de bu asil ruh yeniden ortaya çıkmış, ihanet şebekelerine karşı devletin ve milletin sarsılmaz birliği bütün dünyaya gösterilmiştir. Tarih boyunca olduğu gibi, o karanlık gecede tanklara karşı göğsünü siper eden, canını hiçe sayarak ülkesini savunan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların bu kahramanlığı, nesiller boyunca unutulmayacak bir ibret ve iftihar vesikasıdır.”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mesajının sonunda tüm vatandaşları milli birlik ruhunu diri tutmaya çağırarak şu ifadelere yer verdi:“Bu anlamlı günde, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Rabbim, bu millete bir daha böyle bir ihanet yaşatmasın.”