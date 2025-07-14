İl başkanlığı binasında gerçekleştirilen etkinlik, partinin teşkilat mensuplarına yönelik olarak kapsamlı ve nitelikli bir eğitim süreci sundu.

Eğitim programında;

“Parti Politikamız (Biz Kimiz?)” başlıklı oturumda Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Prof. Dr. Sn. Özcan GÜNGÖR ,

başlıklı oturumda Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Prof. Dr. Sn. , “Protokol Eğitimi” oturumunda MYK üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi Sn. Mehtap Nazan GÖKTAŞ,

oturumunda MYK üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi Sn. Mehtap Nazan GÖKTAŞ, “Tarım Politikası” oturumunda ise Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım Politikaları Başkanı Sn. Hasan Hüseyin DEMİRÖZ bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle başlayan programda, partinin temel politikaları, teşkilat yapısı, protokol kuralları ve tarım politikaları gibi önemli başlıklar ele alındı. Alanında yetkin konuşmacılar, katılımcılara bilgi dolu ve etkili sunumlarla hitap ederek, siyasi yetkinliğin ve temsil gücünün artırılmasına katkı sundular.

Programın ardından bir açıklama yapan Anahtar Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Parti İçi Eğitim Okulu BaşkanıÇağrı Kandemir, şu ifadelerde bulundu:

“Bugün burada coşkulu bir atmosferde gerçekleştirdiğimiz eğitim programı, hem içerik açısından hem katılım düzeyiyle partimizin teşkilatına duyduğu değeri bir kez daha göstermiştir. Başarılı sunumlar, katılımcıların ilgisiyle birleşti ve ortaya gerçekten kıymetli bir sinerji çıktı. Üyelerimizin bilinçli, donanımlı ve motive bir şekilde sahada görev yapmaları için bu tür organizasyonları sürdüreceğiz. Bu yalnızca bir eğitim değil, aynı zamanda bir ortak akıl buluşmasıdır.”

Katılımcılardan alınan geri bildirimler, programın beklentilerin ötesinde bir verim sunduğunu ortaya koyarken, eğitimlerin farklı bölgelerde de devam etmesi yönünde ortak bir irade oluştu. Teşkilat mensupları, partinin misyonunu daha iyi anladıklarını ve sahadaki faaliyetlerini daha bilinçli bir şekilde yürütecek donanıma sahip olduklarını vurguladılar.

Anahtar Parti, teşkilatın her kademesini güçlendirmeye yönelik bu gibi programların süreceğini duyururken, gelecek eğitimlerin daha da kapsamlı içeriklerle yapılması planlanıyor.