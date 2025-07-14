Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı sergilediği duyarlılığı bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan felaketlere müdahale noktasında aktif rol üstlenen Büyükşehir, bu kez Suriye’de başlayıp Hatay sınırına kadar ilerleyen yangına müdahale çalışmalarına destek sağlıyor.

Suriye’nin kuzeyinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle Hatay’ın Yayladağı sınırına kadar ulaşan yangına müdahale çalışmalarına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de katkı sunuyor. Bu kapsamda bölgeye 4 araç ve 4 personel sevk edildi.

Yayladağı sınır hattında konuşlandırılan ekipler, yangın söndürme çalışmalarına yoğun bir şekilde katılıyor. Zorlu koşullara rağmen görev yapan Kahramanmaraşlı ekipler, gece gündüz demeden alevlerin yayılmasını önlemek için cansiperane mücadele veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, afet ve acil durumlara karşı her zaman teyakkuz halinde olunduğu vurgulanarak, “Sadece şehir içindeki değil, ülkemizin dört bir yanındaki afetlere ve krizlere karşı sorumluluk hissiyle hareket ediyoruz. Suriye sınırında meydana gelen ve ülkemizi tehdit eden yangın nedeniyle Hatay’a destek ekiplerimizi sevk ettik. Yangın tamamen kontrol altına alınıncaya dek mücadelemiz sürecektir” ifadelerine yer verildi.