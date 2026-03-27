Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 24 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 273 adet, 25 Mart 2026 tarihinde yapılan çalışmada ise 579 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
İki ayrı operasyonda toplam 852 adet sentetik hapın ele geçirildiği bildirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.