Derslikler önünde kurulan 46 metre uzunluğundaki mangalda pişen Kahramanmaraş’ın yöresel sucuğu irişkitlerden tadan öğrenciler, eğlence dolu bir gün geçirdi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) öğrencilerine yönelik moral ve motivasyonu artırıcı etkinliklerini sürdürüyor. Bu bağlamda Akmansoy Marketler işbirliği ile KİÜ öğrencilerine, akademik ve idari personel ile kent protokolüne, 500 kilogram irişkit ikramında bulunuldu. Etkinlik kapsamında kurulan 46 metre uzunluğundaki mangalda pişen Maraş İrişkitlerinden tadan öğrenciler, vize maratonunun sonunda müzik ve eğlence dolu bir gün geçirdiler.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversite yönetimi olarak asrın felaketini yaşamış öğrencilerin morallerini artırmak için periyodik aralıklarla sosyal aktiviteler gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda sınav haftasını geride bırakan öğrencilere Maraş’ın yöresel sucuğu irişkit ikramında bulunduklarını belirten Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Öncelikle tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi sözlerimin başında şunları ifade etmek, bugün önünde bulunduğumuz bu binalarla ilgili bilgi vermek isterim. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak asrın felaketinin ardından kampüsleşme çalışmalarımızı yaparken depreme dayanıklı, çelik konstrüksiyon binalar kurguladık. Strateji Geliştirme Daire başkanlığımızdan aldığımız bütçelerle bu binalarımızı oluşturduk ve eğitim öğretim faaliyetlerini burada sürdürüyoruz. Tabi böylece hem derslerimize devam ederken hem de bu tür sosyal etkinlikler yapacağımız mekanlar inşa etmiş olduk. Bugünkü etkinliğimize gelecek olursak.Bildiğiniz gibi irişgit Maraş’a özgü bir sucuk türü ve lezzeti. Bugünkü etkinliğimizde de bir taraftan irişkitimizişehir dışından gelen öğrencilerimize tanıtıyor, bir taraftan da moral ve motivasyon sağlamaya çalıştık. Nisan ayının bu güzel gününde öğrencilerimizle bir aradayız. Ben etkinliğimizin sponsoru olan Akmansoy Marketlere, festival tadındaki bu program için çok çok teşekkür ediyorum.”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak öğrencilere yönelik bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini dile getiren Rektör Bakan, “Biz Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak paydaşlarımızla fevkalade uyum içerisindeyiz. Hep birlikte çok güzel sosyal etkinlikler yapabiliyoruz. Tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten öğrencilerimiz memnun, biz memnunuz, dışardan katılım sağlayan tüm paydaşlarımız gayet memnunlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirme adına, öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak anlamında, bu aktivitelere devam edeceğiz.” diye konuştu.

“İrişkiti Tüm Türkiye’ye Duyurmayı Amaçlıyoruz”

Akmansoy Marketler Temsilcisi Mustafa Akmansoy ise böylesine anlamlı bir etkinlikte öğrencilere bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu gibi etkinliklerle Kahramanmaraş’ın önemli lezzetlerinden biri olan irişkiti tanıtmaya gayret ettiklerini kaydeden Akmansoy, şöyle konuştu:

“Öncelikle hocama ve İstiklal Üniversitesi’nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Tabi bildiğiniz gibi Kahramanmaraş’ın bir çok yöresel lezzeti bulunmakta. Dondurması, Maraş çöreği, Maraş biberi mutfaklarımıza, sofralarımıza zenginlik katan lezzetler. İrişkit olarak adlandırdığımız et sucuğu da bu lezzetlerimizden birisi. Osmanlı’dan bu yana kadim bir kültürümüz olan evlerimizde üretilen bu lezzet yılın dört mevsiminde tüketilir. İşte biz bu ürünümüzü, bu lezzetimizi bütün ülkeye tanıtmak istiyoruz. Bugün gençlerimizle de buluşarak hem Kahramanmaraşlı hem de şehir dışından üniversite eğitimi için Kahramanmaraş’a gelen öğrencilerimize aktarmak, tattırmak istiyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte, tıpkı süt ve süt ürünlerinde olduğu gibi irişkit konusunda da tesisleşmeye gidilmesi ve bu sektörün önemli bir merkezi olmayı istiyoruz. Bunu görev bilen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz.”

Ardından 46 metre uzunluğundaki mangalda pişirilen irişkitlerden tadan öğrenciler, oyunlar oynayıp KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile birlikte halay çektiler. Festival kapsamında irişkit yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmada 5 dakika içerisinde yarım kilo irişkit tüketen KİÜ öğrencisi Ömer Faruk Öncel’e Akmansoy Marketler’de geçerli 5 bin TL’lik alışveriş çeki hediye edildi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan, Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yunus Atmalı, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Gürbüz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.