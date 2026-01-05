Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için şehir genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını yoğun bir şekilde yürüten ekipler, öğrencilerin güvenliği için de okul çevrelerine öncelik veriyor.Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek kayma ile düşme risklerinin önüne geçilmesi amacıyla, okul çevrelerinde kapsamlı tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, okul girişleri, bahçeler ve yaya geçiş güzergâhlarında buzlanmaya karşı önlem alıyor.Böylece öğrenciler, öğretmenler ve veliler için daha güvenli bir eğitim ortamı sağlanması hedefleniyor.