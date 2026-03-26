Son dönemde yaygınlaştığı gözlenen bu oyuncakların, çocuklarda şiddet eğilimini tetikleyebileceği ve tehlikeli davranışları özendirebileceği ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, okul çevresindeki bazı bakkallarda satılan ve görünümüyle gerçek kelebek bıçaklarını andıran oyuncaklar, açılıp kapanma mekanizmasıyla dikkat çekiyor. Genellikle plastik ya da hafif metal malzemeden üretilen bu ürünlerin, çocuklar tarafından ilgi görmesi güvenlik riskini de beraberinde getiriyor.

Veliler, söz konusu oyuncakların çocuklara bıçak kullanımını normal ve eğlenceli bir davranış gibi gösterebileceğine dikkat çekerek endişelerini dile getirdi. Bir veli, bu tür ürünlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaparak, okul çevrelerinden kaldırılması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar ise, benzer oyuncakların satışının sınırlandırılması ya da tamamen yasaklanması gerektiğini ifade ederek, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Veliler, yetkililere çağrıda bulunarak okul çevrelerinde bu tür ürünlerin satışının engellenmesi için acil önlem alınmasını talep etti.