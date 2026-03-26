Ziyarette Başkan Arifoğlu tarafından Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan İşçilerin Yetkili Sendikası olarak sorunları da iletildi.

Rektör Okumuş ise; Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Arifoğlu ve Yönetimine teşekkür etti. Üniversite İdaresi olarak her zaman iletişim halinde olunacağını, İşçi kardeşlerimizin hakları konusunda her zaman çözüm odaklı olacaklarını belirtti.

Arifoğlu Rektör Okumuş ‘a alakası ve samimi yaklaşımı için teşekkür ederek, “Üniversite de Yetkili Sendika olarak ve güçlü bir STK olarak her zaman Kahramanmaraş için ,Üniversitemiz için ve Emekçilerimiz için atılacak güzel işlerde birlikte hareket ederiz.” Dedi.