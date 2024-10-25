Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde park ve mesire alanlarında, bulvar, kavşak ve refüjlerde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, şehrin muhtelif yerlerinde çim biçimi, ağaç ve çiçek dikimi ile mesire alanlarındaki mobilyaların bakımlarını gerçekleştiriyor.

“Kent Estetiğini Artırıyoruz”

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde park ve mesire alanları gibi ortak kullanım alanlarında bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bulvar, kavşak ve refüjlerde de peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kent estetiğini artırmak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.