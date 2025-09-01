Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş genelinde 25.08.2025–01.09.2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 79 kişi yakalandı. Bu kişilerden 54’ü arama kararına bağlı, 9’u uyuşturucu ticareti şüphesiyle, 16’sı ikamet/işyeri hırsızlığıyla ilişkilendirildi. Adli makamlara sevk edilenlerden 5’i adli kontrol, 46’sı tutuklandı. Şüphelilerin üst, ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile birlikte 10 adet ruhsatsız tabancayla, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik güvenliği ve gürültü için yapılan denetimlerde; 123 araca yüksek sesli müzikten, 70 araca abartı egzozdan, 447 sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.