Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bir operasyonla, "6136 Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar, Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik (TCK 198) ve Dolandırıcılık (TCK 157)" suçlarının önlenmesine yönelik önemli bir adım attı.

Ekipler, darphanede basılması gereken ziynet ürünlerinin merdiven altı atölyelerde üretildiğini tespit etti ve operasyona başladı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen maddeler arasında; 600 gram civarında basılmış ve basıma hazır hurda 22 ayar ve 24 ayar altın, Basımda kullanılan 30 parça çeyrek, ata, reşat gibi kalıplarda mühür kalıbı, Basım için kullanılan press kalıp makineleri ve baskı makineleri, İmitasyon olarak tanımlanan, üzerinde imitasyon ibaresi bulunmayan, yaklaşık 35 kg ağırlığında sahte çeyrek, yarım, tam, gramse ve ata lira ürünleri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 173 adet fişek yer aldı.

Olayla ilgili olarak B.K. yakalanarak adli işlemler başlatıldı.