Andırın ilçesine bağlı Camuzluk Mahallesi'nde meydana gelen olay, bölge sakinlerinin büyük tepkisini topladı.
Mahallede çekildiği öne sürülen görüntülerde, köpeklerin açlık nedeniyle birbirlerine saldırdığı görülüyor.
Bölgedeki sakinler, köpeklerin zehirlenerek veya farklı yöntemlerle öldürüldüğünü iddia ediyor.
Yaşanan bu durumun acil çözüm beklediğini belirten mahalleli, ölü köpeklerin çevrede sağlık problemlerine yol açabileceğini vurguladı.
Yerel halk, yetkililerden acilen köpeklerin toplanmasını talep ediyor.