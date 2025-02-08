KSÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Nuri Kahveci de yer aldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım"Afetler ve Buhranlar Anında Alimlerin Sorumlulukları" konulu çalıştaya verdikleri destek ve nazik ziyaretlerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Alimleri Vakfı Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş ve İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’a teşekkür etti.

Ziyaret sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.