Milli Mücadele kahramanları dualarla yâd edildi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Abdulhamid Han Camii’nde gerçekleştirilen hatim ve dua programıyla başladı.

Milli Mücadele kahramanları için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anlam kazanan programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle düzenlenen anma programı, şehrin tarihine ve kahramanlık destanına yakışır bir şekilde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden kahramanlar için Abdulhamid Han Camii’nde hatimler okunarak dualar edildi. Programın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara geleneksel etli pilav ikramı yapıldı.

Programda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vatandaşlara etli pilav ikramında bulundu. Kurtuluş gününün manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilen bu ikram, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.