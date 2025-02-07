6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman’da düzenlenen anma etkinliklerinde, Kahramanmaraşlı Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben de yer aldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıf Katılım Genel Müdürü Akben’e Kahramanmaraş ve diğer deprem şehirlerine sağladığı destekler için teşekkür plaketi verildi.

Plakette, Anadolu karanfili sembolü eşliğinde, “Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakârlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Depremin ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için önemli katkılar sunan Mehmet Ali Akben’e verilen bu plaket, afet sonrası sergilenen birlik ve beraberliğin en anlamlı göstergelerinden biri oldu.