Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Asrın Felaketi’nin 2’nci yıl dönümü dolayısıyla gün boyu Kahramanmaraş’tan canlı yayın yapan Akit TV’nin Gündem Özel programına konuk oldu.

Feridun Erdoğral’ın sorularını yanıtlayan Başkan Toptaş, 6 Şubat’ta felaketi uyandıklarını dile getirerek, Kahramanmaraş’ın 103 yıl sonra bir kurtuluş mücadelesi daha verdiğini söyledi.

“Kahramanmaraş, 103 yıl sonra bir kurtuluş mücadelesi daha verdi”

Başkan Toptaş, sözlerine şu şekilde devam etti, “6 Şubat’ın ikinci sene-i devriyesindeyiz. Acılarımız hala taze. Her şeyden önce yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Biz o gün adeta bir felakete uyandık. Asrın Felaketi olarak adlandırılıyor ama bazen yaşadığımız anları anlatmak için Asrın Felaketi bile az kalıyor. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, karış karış sokaklarında gezdiğimiz şehrimizin yıkılışıyla karşı karşıya kaldık. En kötüsü birçok vatandaşımız enkaz altındaydı. Bizim için çok acı hatıraların olduğu bir gün. Şubat ayı bizim için çok önemli bir aydı, artık çok farklı anlamlar ifade ediyor. 12 Şubat’a hazırlık yapıyorduk, o gün Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüydü. Bizde kurtuluş günleri çok önemlidir, çok öncesinden başlar etkinlikler ama biz 2023’de o afetle güne uyandık. O gün itibariyle Kahramanmaraş, 103 yıl sonra bir kurtuluş mücadelesi daha vermeye başladı. Herkeste bir umutsuzluk vardı ama Cumhurbaşkanımızın şehrimize teşrifleriyle umutlarımız tekrar yeşerdi ve hakikaten şehir kahramanlık unvanına yakışır şekilde iki yıldır büyük bir mücadele veriyor. Çok iyi yerdeyiz ama süreç devam ediyor, çok daha iyi olacağız.”

“4 binden fazla bağımsız bölüme yapı ruhsatı verdik”

Onikişubat Belediyesi olarak deprem sonrası süreçte yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Toptaş, dirençli Onikişubat’ın ihya ve inşası için hayata geçirdikleri projeleri ve hedeflerini dile getirdi.

Yerinde dönüşüm çalışmalarına vurgu yapan Başkan Toptaş, “Yerinde dönüşüm çok önemliydi, çok iyi bir katılım var. Şuanda ilçemizin birçok noktasında devletimizin de desteğiyle Yerinde Dönüşüm binalarının yükseldiğini görüyoruz. İnşaatları artıracak, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bazı adımlar attık. En önemlisi bu arsaların plan hamleleriyle kıymetlenmesini sağladık. Taban alanı kat sayısını artırarak müteahhitlerimizin hızlı bir şekilde girmesini, vatandaşlarımızın da istedikleri evlere kavuşmasını sağlayacak kararlar aldık. Göreve başlamamızın ardından 4 binden fazla bağımsız bölüme yapı ruhsatı düzenlendi, yüzde 75’i yerinde dönüşüm ruhsatlarıydı. Yerinde Dönüşüm Ofisi oluşturduk burada da vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak ve çalışmaları hızlandıracak çalışmalara imza attık” ifadelerini kullandı.

“2025 yılı sonunda deprem kaynaklı sorunların %90'ını konuşmayacağız”

Deprem kaynakları sorunların 2025’in sonunda ortadan kalkacağına inandığını kaydeden Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde tamamladı, “Vatandaşlarımızın temel anlamda bizden en büyük beklentisi deprem kaynaklı sorunların bir an önce çözülmesi. Kahramanmaraş’ımız her anlamda ciddi potansiyele sahip bir şehir. Depremin üzerinden tabii 2 yıl gibi bir süre geçti, sabah o tablo ile karşılaştığımda belki de bu günü hayal edemiyordum. Elhamdülillah bugün buradayız, çok daha iyi bir yerdeyiz. Deprem sonrası süreç Kahramanmaraş’ta çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu anlamda öncü illerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Allah’ın izniyle 2025 yılı sonunda deprem kaynaklı sorunların %90'ını konuşmayacağız. Tamamen normalleşme sürecine gireceğiz. Yerel imkânlarımızla bunun üstesinden gelmemiz mümkün değildi, sebeple başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve devletimize yürekten teşekkür ediyorum.”