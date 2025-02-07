Anıtın açılışına, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl protokolünün yanı sıra, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.