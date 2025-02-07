Gündemde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve daimi kadro taleplerinin güçlü bir şekilde dile getirilmesi var!

“TYP’Lİ İŞÇİLERİN FEDAKÂRLIĞI KARŞILIK BULMALI!”

Akkuş, TYP’li işçilerin kamu hizmetlerinin devamlılığı için gösterdiği fedakârlığın artık karşılıksız kalmaması gerektiğini vurgulayarak hükümete seslendi:

“Bu işçi kardeşlerimiz, depremin ilk anından itibaren devletin yükünü sırtlandı. Ailelerini geride bırakıp, gece gündüz demeden kamu hizmetleri için mücadele etti. Şimdi sıra devlette! Bu kardeşlerimize hak ettikleri daimi işçi statüsü derhal verilmelidir!”

TYP’li işçilerin geleceğinin belirsizliğe mahkûm edilemeyeceğini belirten Akkuş, 11 ilde çalışan binlerce işçi için adil bir çözüm çağrısı yaptı.

1 MAYIS’TA 30 İLDE BÜYÜK SAHA HAREKETİ!

İşçi Haklarını Koruma Derneği, 30 ildeki temsilcileri ve üyeleriyle birlikte, tüm işçilerle omuz omuza sahada olacak. Akkuş, Türkiye’nin dört bir yanında işçi hakları için güçlü bir ses yükselteceklerini duyurdu:

“1 Mayıs’ta sadece bir şehirde değil, 30 ilde sahaya çıkıyoruz! Türkiye genelinde TYP’li işçilerle birlikte tüm emekçilerin haklarını savunacağız. Biz susarsak haklarımız görmezden gelinir, biz konuşursak emek karşılık bulur!”

TYP’Lİ İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ BAŞLADI!

Akkuş, uzun süredir mücadelesini verdikleri TYP’li işçilere ilave tediye ödemelerinin başladığını da duyurdu:

“İşçi kardeşlerimize yol gösteriyoruz. Hukuki hakları konusunda bilgilendirme yapıyor, içerideki alacaklarını sorunsuz bir şekilde almalarını sağlıyoruz. Bu önemli bir kazanımdır ve takipçisi olmaya devam edeceğiz!”

“MÜCADELEMİZ SONUÇ VERENE KADAR DEVAM EDECEK!”

İşçi Haklarını Koruma Derneği, 1 Mayıs’ta işçi haklarını en güçlü şekilde gündeme taşıyacaklarını vurguladı. TYP’li işçilerin kadroya alınması ve özlük haklarının iyileştirilmesi için yetkililere ve kamuoyuna güçlü bir mesaj verilecek!

Muttalip Akkuş, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarını, TYP’li işçi kardeşlerimizle birlikte 1 Mayıs’ta meydanlara davet etti!