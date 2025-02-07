Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Kahramanmaraş’ın ve diğer deprem illerinin hâlâ toparlanamadığını belirten Başkan Tekerek, hükümetin afet yönetimindeki eksikliklerine ve rant odaklı politikalarına dikkat çekti.



“Deprem Değil, Yönetim Felaketi!”

Depremin ardından Kahramanmaraş’ta başlayan yeniden inşa sürecinin tamamen yanlış yönlendirildiğini vurgulayan Başkan Tekerek, şehir merkezinden uzak noktalarda altyapısız konut projeleri yapılmasını eleştirdi:



"Depremin üzerinden tam iki yıl geçti. Ancak Kahramanmaraş’ta normale dönen hiçbir şey yok! Üstelik her geçen gün daha da kötüye giden bir tabloyla karşı karşıyayız. Depremin etkilerini azaltmak yerine, rant elde etmeye çalışan bir anlayışla mücadele ediyoruz. Hükümetin yanlış politikaları nedeniyle hemşehrilerimiz mağdur edilmeye devam ediyor. Şehir merkezinden 25-30 kilometre uzak noktalara yapılan TOKİ konutları hâlâ altyapısız, ulaşımı zor ve yaşanamaz durumda. Burada yapılması gereken, halkı şehrin dışına sürmek değil, Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmaktı." dedi.



“Konutlar Var, Ama Yaşanacak Durumda Değil!”

Kahramanmaraş’ın konut ihtiyacının çok büyük olduğunu belirten Başkan Tekerek, yapılan TOKİ projelerinin yetersiz kaldığını ve teslim edilen konutların bile oturulacak seviyeye gelmediğini ifade etti:



"Depremde yıkılan veya ağır hasar alan konut sayısı 120 bin civarında. Buna ek olarak binlerce iş yeri yıkıldı. Ancak bugüne kadar yapılan konut ve köy evi sayısı sadece 25-30 bin civarında. Üstelik bunların bile yarısı tamamlanmış değil. Büyük reklamlarla ‘anahtar teslim’ törenleri yapılıyor ama vatandaş hâlâ konteynerde yaşıyor. İnsanlar her gün, ‘Bu konteyner benim mi, başkasına mı verilecek?’ diye endişe içinde. Kahramanmaraş’ta gerçek bir çözüm üretilmeden sadece göstermelik işler yapılıyor.” dedi.



“Depremzedeler İçin Hâlâ Gerçekçi Bir Plan Yok!”

İktidarın depremzedeler için somut bir çözüm sunmadığını belirten Başkan Tekerek, konut politikalarının başarısız olduğunu ve halkın mağduriyetinin sürdüğünü dile getirdi:



"Deprem bölgelerinin gerçek ihtiyacı olan kalıcı çözümler üretilmedi. İnsanları yıllardır konteynerlerde yaşamaya mahkûm etmek, sorunu çözmek değil, ötelemektir. Üstelik yapılan konutlar da eksik ve altyapısız. Yetkililere soruyorum: 6 Şubat’tan bu yana Kahramanmaraş’ta kaç insan kalıcı bir yuvasına kavuştu? Kaç depremzede hâlâ konteynerlerde hayata tutunmaya çalışıyor? Bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.



“Bu Sorumsuzluk Asla Kabul Edilemez!”



İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, deprem bölgelerinde halkın sesi olmaya devam edeceklerini belirterek açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"6 Şubat gecesi yitirdiğimiz canlarımızın acısı hâlâ yüreğimizde. Ancak acılarımızı hafifletmek için gereken adımları atmayan, depremi sadece bir siyasi rant malzemesi haline getiren bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Kahramanmaraş’ın hak ettiği desteği alması, halkın gerçek çözümlerle buluşturulması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Deprem felaketinin ikinci yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, hayatta kalanlara daha güvenli bir gelecek sunulması için yetkilileri ciddiyete davet ediyorum.” dedi.