Ramazan ayının ruhunu ve birlikteliğin coşkusunu en iyi şekilde yansıtan etkinlik, izleyicilerden tam not aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak düzenlediği etkinliklerle manevi atmosferi zenginleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen sema mukabelesi ve tasavvuf musikisi dinletisi, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik, tasavvuf musiki dinletisi ile başladı.

Saz heyeti, icra ettiği eserlerle katılımcılara Ramazan’ın maneviyatını derinden hissettirdi.Ney, kudüm ve tambur gibi geleneksel enstrümanlar eşliğinde seslendirilen ilahiler, salondaki dinleyicileri huzurlu bir yolculuğa çıkardı.

Program, semazenlerin ahenkle dönerek icra ettiği sema mukabelesi ile devam etti. Semazenlerin dönüşleri, Ramazan’ın manevi coşkusunu ve huzurunu yansıtarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ramazan ayının ruhunu ve birlikteliğin coşkusunu en iyi şekilde yansıtan etkinlik, izleyicilerden tam not aldı.

Katılımcılar, bu manevi deneyimi yaşama fırsatı sunduğu için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.