Operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 61 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 kişi ve ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık suçlarına karışan 14 kişi olmak üzere toplam 84 kişi yakalanıp adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 55’i tutuklandı.

Çalışmalar sırasında; 7,1 gram esrar, 169,57 gram metamfetamin, 241,85 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram eroin ile 71.824 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlara ilişkin olarak 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği de yakalandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan toplam 74 araç yüksek sesle müzik dinlemekten, 26 araç abartı egzoz kullanmaktan işlem gördü. Ayrıca, 223 sürücü belgesiz araç kullanmaktan da işlem uygulandı.