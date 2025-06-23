Faaliyetin detaylarını paylaşan TDF Kahramanmaraş İl Temsilcisi İsmail Nar, bu yılki tırmanışa ülke genelinden 50 dağcı katıldığını belirtti.

İl temsilciliği ve kulüplerimizden Dağ Aslanları ile MADOSK'tan toplam 10 dağcı, Aksaray'ın Helvadere kasabası civarında kamp kurdu. Dağcılar, 22 Haziran sabahı saat 04.00'te tırmanışa başladı.

Yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından dağcılar önce Hasan Dağı’nın büyük zirvesi olan 3268 metre yüksekliğe ulaştı. Ardından küçük zirveye geçilerek, burada yemek molası verildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu.

Bu anlamlı etkinlik, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’e hediye edildi. İsmail Nar, faaliyetin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.