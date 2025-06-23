Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin gençlerine yönelik yaz dönemini sporla değerlendirme fırsatı sunmaya devam ediyor. Her yıl büyük ilgi gören Yaz Spor Okulları, 2025 yazında da birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerle kapılarını aralıyor. 7 – 14 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak planlanan Yaz Spor Okulları’nda bu yıl futbol, basketbol, yüzme ve voleybol branşlarında eğitimler verilecek. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek antrenmanlarla hem fiziksel gelişim desteklenecek hem de çocukların takım ruhu, özgüven ve disiplin gibi becerileri pekiştirilecek.

Eğitimler 1 Temmuz’da Başlıyor

Bu yıl 1 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için önemli bir fırsat sunuyor. Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi ve çocukların erken yaşta sağlıklı alışkanlıklar edinmesini amaçlayan program, katılımcıların ilgi alanlarına göre seçebilecekleri farklı branşlarla geniş bir yelpaze sunuyor.

Başvurular Çevrimiçi Olarak Yapılacak

Yaz Spor Okulları’na kayıtlar 24 Haziran Salı günü itibariyle başlayacak. Katılım sağlamak isteyen gençler, Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını yapabilecek.

Sporla Dolu Bir Yaz Gençleri Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları, sadece fiziksel aktiviteyle sınırlı kalmayarak, çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi, arkadaşlık duygularını güçlendirmeyi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, tüm çocukları yaz tatilini sporla ve eğlenceyle değerlendirmek için Yaz Spor Okulları’na davet ediyor.