Kahramanmaraş, yıllardır beklediği dev spor kompleksine bir adım daha yaklaşıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde şehre kazandırılacak yeni spor kompleksi için ihale tarihi netleşti.

Projenin yapım ihalesi, 30 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şehrin sosyal ve sportif yaşamına büyük katkı sunacak olan kompleks; 17 bin 500 kişilik modern stadyumu, seyircilere konfor sağlayacak locaları, geniş fuaye alanları ve sosyal donatılarıyla yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda yaşayan bir kompleks olacak. Sadece spor müsabakalarının değil; konser, etkinlik ve fuar gibi çok yönlü organizasyonların da ev sahibi olmaya aday olan yeni kompleks, Kahramanmaraş’ın hem kültürel hem de ekonomik yaşamına ivme kazandıracak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından projenin yapımına hızlıca başlanması planlanıyor.

“Kahramanmaraş’a Yeni Bir Yaşam Alanı Kazandırıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projenin yalnızca spor dünyasına değil, şehrin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Görgel, “Kahramanmaraş’ımız için uzun yıllardır özlemle beklenen, gençlerimizin ve spor camiamızın heyecanla takip ettiği bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlıklarımızla yakın iş birliği içerisinde sürdürdüğümüz bu süreçte artık somut adım atıyoruz. 30 Haziran’da yapılacak ihale ile birlikte şehrimizin vizyon projelerinden birinin temelini atmış olacağız. Bu spor kompleksi, sadece bir stadyumdan ibaret değil. İçerisinde modern donatılar, sosyal alanlar, organizasyonlara uygun altyapılar ve gençlerimizin nefes alabileceği geniş yaşam alanları olacak. Kahramanmaraş’ın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına doğrudan katkı sağlayacak bu yatırım, şehrimizin gelişiminde dönüm noktalarından biri olacak. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde inşaat çalışmalarını başlatarak şehrimize bu modern spor kompleksini kazandıracağız. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.