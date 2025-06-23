Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Emniyet ve Asayiş Derneği iş birliğiyle düzenlenen karne şenliğinde şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

Kılavuzlu Polisevi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hem karne sevincini doyasıya yaşadı hem de çeşitli etkinliklerle moral buldu. Programa; Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Furkan Ünaldı, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Fırat Görgel, miniklerle sohbet ederek karne hediyelerini takdim etti. Program boyunca çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler de bu anlamlı etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Görgel, şehit ve gazilerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı ve yalnız olmadıklarını ifade etti.

“Yavrularımız Mutluluğu En Temel Gayemiz”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün burada şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan çocuklarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk, bizim en büyük ödülümüz. Kahramanlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, şehit ve gazi ailelerimiz bu milletin en kıymetli değerlerinden. Bugünkü karne şenliğimiz de bu anlayışın bir yansıması. Evlatlarımızın başarılarıyla gurur duyuyor, onların mutlu bir gelecek inşa etmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Programda emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet ve Asayiş Derneğimize, katılım sağlayan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.