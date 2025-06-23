Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Boynuyoğunlu mahallesi kırsalında yer alan Değirmendere Şelalesi, serin suları eşsiz güzelliği ile göz büyülüyor.

Andırın ilçesine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta Boynuyoğunlu köyündeki etrafı dağlarla çevrili Değirmendere Şelalesi doğa severlerin ve diğer illerden gelen fotoğrafçıların uğradığı yerlerden biri haline geldi.

Şelalenin, şehirden uzakta doğayla baş başa kalarak stres atmak isteyenlerin gözde mekanı olduğunu belirten doğa severler, "Değirmendere Şelalesi her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yemyeşil doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarını doğayla iç içe geçirmek isteyenler burayı tercih ediyor" şeklinde konuştu.