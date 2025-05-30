Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesi merkezli olmak üzere Antalya ve Hatay illerini de kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işlediği tahmin edilen 21 şüpheliye yönelik ikametlerde yapılan aramalarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.

Aramalarda; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 150 adet 9 mm tabanca fişeği, 125 adet av tüfeği fişeği, 4 adet tabanca şarjörü ile 1 adet kılıç ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 21 şüpheli şahıstan 13'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi ve 3 şahıs ise serbest bırakıldı.