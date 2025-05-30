Kurslar, katılımcılara yüzme becerilerini geliştirme fırsatı sunarken, yaz aylarını da keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak.

Spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Onikişubat Belediyesi’nin kapalı yüzme havuzları, özellikle yüzme branşının öğrenilmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlıyor.

Onikişubat Belediyesi’nin spor kültürünü yaygınlaştırmak ve özellikle gençlere yüzme branşında eğitim fırsatı sunmak amacıyla hizmet veren modern kapalı yüzme havuzları, hem amatör hem de profesyonel sporcuların yetişmesine olanak tanıyor.

Belediye bünyesindeki 3 kapalı yüzme havuzu, çeşitli yaş gruplarına yönelik yüzme kursları ve antrenman programlarıyla hizmet veriyor. Tesisler sayesinde, gençler ve çocuklar yüzme branşında temel teknikleri öğrenirken, ileri seviye sporcular da performanslarını artırma imkanı buluyor.

Onikişubat Belediyesi’nin bu önemli spor yatırımları, ilçede sporun gelişmesine ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine katkı sağlıyor.

PROFESYONEL YÜZME KURSU VERİLECEK

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin tesislerden tam anlamıyla istifade etme amacıyla yeni bir kursbaşlayacak.

‘Yüzmeyi Bizimle Keşfet’ sloganıyla düzenlenecek kurslara başvurular 16-22 Haziran tarihleri arasında başlayacak.

Kurslar, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılacak. Kurs başvuruları da bu havuzlardan herhangi birinde yapılabilecek.