Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçuna yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından belirlenen şüphelilere ait 10 ikamet ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 1814 farklı çaplarda tabanca fişeği, 13 kurusıkı tabanca fişeği, 3 uzun namlulu tüfek fişeği, 95 av tüfeği fişeği, 1 alev gizleyen, 1 el tutamağı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.