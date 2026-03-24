Gönül sofralarından kültür sanat programlarına, sosyal desteklerden uluslararası yardımlara kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, Ramazan’ın manevi atmosferini Kahramanmaraş’ta en güçlü şekilde hissettirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini şehrin dört bir yanına taşımak amacıyla hayata geçirdiği etkinlik, proje ve sosyal desteklerle dikkat çekti. “Kahramanmaraş’ta Ramazan Neşesi” mottosuyla gerçekleştirilen çalışmalar, sadece şehir merkezinde değil ilçelerde ve sınır ötesinde de geniş bir etki alanı oluşturdu.

Gönül Sofraları Şehri Sardı

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca Milli İrade Meydanı, Ramazan Sokağı ve Namık Kemal Mahallesi’nde kurduğu iftar çadırlarında her gün binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Paylaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği gönül sofraları, şehir merkezinin yanı sıra “İlçemde İftar Var” programıyla 9 ilçeye de taşındı. Program kapsamında düzenlenen iftar organizasyonlarında Başkan Fırat Görgel de vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 180 bin kişiye iftar yemeği ikram edildi.

İyilik Sınırları Aştı: İdlib’de Gönül Sofrası

Büyükşehir Belediyesi, Suriye’nin İdlib kentinde kurduğu iftar sofralarıyla yüzlerce aileyi her gün aynı sofrada buluşturdu. Bölge halkı için yalnızca bir yemek organizasyonu değil, aynı zamanda moral ve umut kaynağı olan bu anlamlı çalışma, Ramazan’ın paylaşma ruhunu sınırların ötesine taşıdı. Başkan Fırat Görgel’in de katıldığı program, gönül coğrafyasında güçlü bir dayanışma örneği oluşturdu.

Ramazan Sokağı Yoğun İlgi Gördü

Bu yıl ilk kez kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşların buluşma noktası haline geldi. Her gün on binlerce kişinin ziyaret ettiği alanda, Ramazan akşamları adeta bir şenlik havasında geçti. Vatandaşlar, Ramazan Sokağı’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, alanda kurulan stantlarda da şehrin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Kültür ve Sanatla Zenginleşen Ramazan Akşamları

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültür ve sanat etkinlikleriyle pekiştirdi. Sohbet, söyleşi, konser, meddah, kukla ve gölge oyunu gibi etkinliklerle her yaştan vatandaşa hitap edildi. Programlar kapsamında Hasan Kamil Yılmaz, Murat Belet, Yasin Pişgin, Mustafa Cihat, Ömer Demirbağ, Mehmet Emin Ay, Agah Terzi, Hatice Kübra Tongar, Celal Karatüre ve Nurullah Genç gibi önemli isimler Kahramanmaraşlılarla buluştu. Ayrıca çocuklar için tekne orucu etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Halk Ekmek ile Ekonomik Destek

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da Halk Ekmek uygulamasını kesintisiz sürdürerek vatandaşların temel gıda ihtiyacına uygun fiyatlarla ulaşmasını sağladı. Günlük 50 bin ekmek üretimi yapılan Halk Ekmek Fabrikası’nda hazırlanan ürünler, şehir genelindeki 95 büfe aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı. Ürünler piyasa fiyatının yüzde 50 altında, 7,5 TL’den satışa sunuldu

Sosyal Destekler 100 Milyon TL’yi Aştı

Ramazan ayında sosyal yardımlarını artıran Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik kapsamlı destekler sundu. Dermankart sahibi 13 bin kişiye toplam 55 Milyon TL destek sağlanırken, 15 bin kişiye 2 bin 500 TL’lik Ramazan kartı verildi. Emeklilere yönelik 2 bin 500 TL’lik pazar desteğiyle birlikte toplam sosyal destek miktarı 100 Milyon TL’yi aştı.

Yalnız Yaşayan Yaşlılara Sıcak Yemek Hizmeti

Sosyal belediyeciliğin güçlü örneklerinden biri de yaşlılara yönelik hizmetlerde görüldü. Evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün düzenli olarak sıcak yemek hizmeti sunuldu. Büyükşehir Belediyesi mutfağında hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler aracılığıyla kapı kapı ulaştırılarak günde 450 vatandaşa kesintisiz hizmet verildi.

Yatırımların Açılışı Ramazan’da Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 23 aylık süreçte hayata geçirdiği yatırımların toplu açılışlarını da Ramazan ayında gerçekleştirdi. Türkoğlu, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak’ta tamamlanan alt ve üstyapı projeleri düzenlenen törenlerle hizmete sunuldu.

Tarihi Camiler Kadir Gecesi’nde Yeniden Açıldı

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Tarihi Ulu Camii ve Boğazkesen Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açıldı. Yaklaşık 580 yıllık geçmişe sahip Tarihi Ulu Camii ile 5 asırlık Boğazkesen Camii’nin yeniden hizmete sunulması, şehirde büyük bir memnuniyet oluşturdu.