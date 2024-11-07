İddiaya göre, Instagram'da satış yapan Naz Moda’dan 2 bin lira değerinde elbise siparişi veren vatandaş, ödemeyi yapmasına rağmen ürününü teslim alamadı.

Yaşanan olay sonrası dolandırıldığını fark eden mağdur vatandaş, ilgili satıcıya ulaşmaya çalıştı ancak herhangi bir geri dönüş alamayınca hukuki süreci başlatmaya karar verdi. Vatandaş, dolandırıcılar hakkında yasal yollara başvururken, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için adalet arayışına geçti.

Olayın ardından uzmanlar, internet ve sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler konusunda vatandaşları uyardı. Dijital platformlarda alışveriş yaparken dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle güvenilir olmayan ve kimliği belirsiz hesaplardan uzak durulmasını tavsiye ediyor. Uzmanlar, çevrimiçi alışverişlerde güvenilir ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi ve satıcıların doğruluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Dikkatli Olun, Dolandırılmayın" Uyarısı

Sahte hesaplar aracılığıyla mağduriyet yaşayan vatandaşların sayısının arttığına dikkat çeken yetkililer, alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıraladı:

Satıcının geçmiş satışları ve müşteri yorumlarının incelenmesi,

Güvenilir ödeme sistemlerinin kullanılması,

Kimliği doğrulanmamış sayfalardan alışveriş yapılmaması.