Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan operasyonlarda toplam 314Aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs tutuklanırken, gözaltına alınan kişiler Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

İl Jandarma ekipleri, suç ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli başarılara imza attı. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca, 1.150 kilogram kıyılmış tütün, 1.050 adet gümrük kaçağı sigara, 134 adet sentetik uyuşturucu hap, 8 gram bonzai, 3 gram eroin, 2 gram skunk ve 1 gram metamfetamin gibi çeşitli uyuşturucu maddeleri de bulundu.

Ayrıca, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılık suçları kapsamında 42 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bunlardan biri tutuklanırken, diğer şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Trafik güvenliği alanında ise, Trafik Timleri 17.322 araç kontrolü gerçekleştirdi. Kurallara uymayan 1.559 sürücüye toplam 4.572.906 TL idari para cezası uygulanırken; 157 araç trafikten men edildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen 15 sürücü ise sürücü belgelerini geri aldı.

Özellikle hız sınırlarını ihlal eden sürücülere yönelik hız radar denetimlerinde 151 araç sürücüsüne toplam 462.997 TL trafik cezası kesildi.