2024-2025 Futbol Sezonu Nesine 3. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Kahramanmaraş İstiklalspor, Merkez-1 Futbol Sahası’nda taraftarı önünde Sebat Gençlikspor’u ağırladı. Tribünleri dolduran taraftarların coşkulu desteğiyle sahaya çıkan İstiklalspor, maç boyunca istekli ve baskılı bir oyun sergiledi. Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz, ilk yarıda rakip kalede etkili pozisyonlar üretmeyi başardı.

TOLUNAY İLE PERDE AÇILDI

Karşılaşma, Kahramanmaraş İstiklalspor’un santra vuruşuyla başladı. İlk dakikalardan itibaren oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, topa sahip olma oranlarında üstünlük sağladı. 15. dakikaya gelindiğinde, topla oynama oranı %66’ya %34 İstiklalspor lehineydi.

Üst üste ataklar geliştiren İstiklalspor, bu baskısının meyvesini 28. dakikada aldı. Beklenen gol ise 21. dakikada geldi. Tolunay Yurtseven’in çektiği harika şut, filelerle buluşarak İstiklalspor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

AYKUT ÇİFT İLE SKOR BELİRLENDİ

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İstiklalspor, Sebat Gençlikspor savunmasını zorlamaya devam etti. Karşılaşmanın 84. dakikasında Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Aykut Çift’in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Orta alanda kaptığı topu Yekta ile buluşturan Aykut, pozisyonun devamında altı pas çizgisi üzerinde yeniden topla buluştu ve topu boş kaleye göndererek skoru 2-0 yaptı. Bu gol, tribünlerde büyük bir sevinç yaratırken, maçın da skorunu belirledi. Alınan bu galibiyetle Kahramanmaraş İstiklalspor, Trabzon’da 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Temsilcimiz, final için umutlarını artırdı.

MAÇ SONRASI TRİBÜNLERDE BAYRAM HAVASI

Maçın son düdüğüyle birlikte hem futbolcular hem de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında aldığı bu kritik galibiyetle Play-Off 3. Tur rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti.