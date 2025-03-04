Konferansa KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmed Said Sarıtürk’ünKur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferans, Topluluk üyeleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Sümeyye Yüce’nin sunumu ve Seher Taş’ın duygu yüklü şiiri ile devam etti.

“Suriye İzlenimleri ve Sorumluluklarımız” konulu konferansı vermek üzerekürsüye gelen KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Kurşun’un yaptığı sunumda Suriye’de savaş sonrası yaşam, ekonomik zorluklar ve yeniden inşa süreci izlenimleri ele alındı. Konferansta slayt gösterisi ile bölgedeki yıkım ve toparlanma süreçleri katılımcılara görsel olarak aktarıldı.

Kurşun, yapmış oldukları Suriye ziyaretinden elde ettikleri izlenimlerini salondakilerle paylaşarak şu bilgileri verdi:

Şam: Hayatın Yeniden Akışı

Başkent Şam, savaş boyunca nispeten daha az zarar gören şehirlerden biri olsa da, halkın yaşadığı ekonomik zorluklar burada da hissediliyor. Sokaklarda yeniden hareketlilik gözlense de, temel gıda ve yakıt fiyatlarındaki artış halkın günlük yaşamını zorlaştırıyor. Tarihi çarşılarda eski canlılık yok, ancak insanlar işlerine tutunarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Halep: Yıkıntılar Arasında Bir Şehir

Halep, savaşın en ağır etkilerini hisseden kentlerden biri. Bir zamanlar ticaretin ve kültürel hayatın merkezi olan şehir, şimdi büyük ölçüde yeniden inşa edilmeyi bekliyor. Eski Halep Çarşısı ve tarihi kaleler harabeye dönmüş durumda. Ancak tüm bu yıkıma rağmen, halk yavaş yavaş şehri eski günlerine döndürmeye çalışıyor. Küçük esnaflar dükkânlarını yeniden açıyor, çocuklar sokaklarda oynuyor ve hayat her şeye rağmen devam ediyor.

Lazkiye ve Doğu Suriye Bölgelerinde Belirsizlik Hakim

Lazkiye ve çevresindeki bölgeler hâlâ çatışmaların etkisinde. Bölge, farklı grupların kontrolü altında ve burada yaşayan siviller sürekli olarak geleceğe dair belirsizlikle karşı karşıya. Yardım kuruluşları temel ihtiyaçları karşılamak için çabalasa da, güvenlik endişeleri nedeniyle birçok insan için yaşam şartları oldukça zor.

Geri Dönüşler ve Yeniden İnşa Süreci

Son aylarda bazı Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine dönmeye başladı. Ancak geri dönenlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, yaşanacak evlerin bulunmaması ve ekonomik fırsatların sınırlı olması. Yeniden inşa çalışmaları bazı bölgelerde hız kazansa da, finansal ve siyasi istikrarsızlık bu süreci yavaşlatıyor.

Suriye halkı, tüm yaşananlara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Yıkılan evlerin, kaybedilen sevdiklerin ve yaşanan acıların gölgesinde, umutlarını diri tutarak geleceğe bakıyorlar. Ancak savaşın bıraktığı izleri tamamen silmek, yıllar alacak gibi görünüyor.

Konferans salondaki katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.