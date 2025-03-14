Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve mevcut yapısı nedeniyle trafikte sıkışıklığa neden olan Sütçü İmam Kavşağı’nı modernize etmek amacıyla başlattığı çalışmalarda önemli aşama kaydetti.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, kavşak genişletme ve düzenleme işlemleri titizlikle yürütülüyor. Kavşakta yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgedeki trafik akışının düzenlenmesi ve araç geçişlerinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, yayalar için yürüyüş yollarının modernize edilmesi, bölge sakinlerinin daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlayacak. Çalışmalar kapsamında sadece trafik akışı değil, kent estetiği de ön planda tutuluyor. Kavşak ve refüjlerde gerçekleştirilecek peyzaj düzenlemeleriyle yeşil alanlar artırılacak, bölgeye görsel bir zenginlik kazandırılacak.

Muhtarlardan Teşekkür

Bölgedeki muhtarlar, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı düzenlemelerden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.Senem Ayşe Mahallesi Muhtarı İlyas Topaloğlu, “Sütçü İmam Kavşağı, mevcut haliyle trafik kazalarına sebebiyet veriyordu. Bölge muhtarları olarak durumu Büyükşehir Belediyesine arz ettik. Sağ olsun Fırat Görgel başkanımız burada büyük bir çalışma başlattı. Trafikte büyük bir sorun oluşturan bu kavşak, Fırat başkanımız sayesinde yenileniyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla inşallah trafik kazalarının önüne geçilecek” diye konuştu. Sütçü İmam Mahallesi Muhtarı Turgut Özdemir de, “Bu kavşak trafikte büyük sorunlar oluşturuyor, kazalara sebebiyet veriyordu. Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalarla inşallah kazaların önüne geçilecek. Fırat Görgel başkanımıza çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.